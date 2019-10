Kinderen knutselen toekomstkleding op Scheveningen tijdens De Betovering

Het internationale kunstfestival ‘De Betovering‘, een festival voor kinderen van twee tot twaalf jaar oud, is in de herfstvakantie te vinden in Den haag. Tijdens het festival worden er in totaal ruim 550 voorstellingen en workshops georganiseerd op 55 locaties in de hele stad, waaronder de Haagse cultuurankers.

Bij Muzee op Scheveningen pakken ze het thema ‘space’ woensdag aan met een Scheveningse inslag “Zo gaan we toekomstkleding knutselen, die wel een beetje gebaseerd is op de kleding van vroeger”, vertelde Andrea van der Kruijf van het Scheveningse cultuuranker in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

In stadsdeel Escamp zorgt Theater Dakota nog tot en met donderdag voor wat herfstpret tijdens ‘De Betovering’. “Wij sluiten donderdagmiddag af met een kinderdisco, maar natuurlijk gaan ook wij aliens knutselen”, vertelde Frandjescka Balootje op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Andrea van der Kruijf op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Frandjescka Balootje op Den Haag FM.