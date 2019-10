Slapende man uit kast op rijbaan gehaald

De politie heeft in de nacht van maandag naar dinsdag een slapende man uit een kast op de rijbaan van de Oudemansstraat gehaald. Het hele tafereel is op een filmpje vastgelegd.

Op de video is te zien dat een automobilist moet stoppen voor de kast die op straat ligt. Even later komt een politieauto ter plaatse om de kast weg te halen. Dan blijkt er nog iemand in de kast te zitten. Agenten slepen de man uit de kast en houden hem aan. Het filmpje is inmiddels al duizenden keren bekeken.