Tino Martin geeft concert in Ziggo Dome

De Haagse zanger Tino Martin geeft op 1 mei volgend jaar een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. Dat heeft de zanger dinsdag bekend gemaakt. Martin gaat optreden met zijn eigen hits én bekende nummer over Las Vegas. Viva Las Vegas heet de show. Het is de derde keer dat Tino Marin in de Ziggo Dome staat.

De kaartverkoop start aanstaande vrijdag om 12:00 uur via www.tinomartin.com. Tino Martin werd bekend met zijn nummers Jij Liet Me Vallen, Later Als Ik Groter Ben en Laat Me Leven.

Foto: Archief / PR.