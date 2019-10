“Bouw entree garages Kijkduin pas na zomer van 2020”

De aanleg van de ondergrondse entree van de parkeergarages én een fietsenstalling in Kijkduin kan wellicht pas na de zomer van volgend jaar beginnen. Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente Den Haag aan mediapartner Omroep West over de kwestie. Omdat de bouw bijna een jaar duurt, zou dat kunnen betekenen dat de entree en stalling pas rond de zomer van 2021 klaar is.

Volgens de gemeente is de vertraging ontstaan omdat er nog geen definitieve vergunning voor de bouw is. Dit omdat er twee bezwaren zijn ingediend ‘in het kader van de stikstofuitstoot’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Ook moet de gemeente nog een ‘paar stukjes’ grond kopen dat is tot op heden niet gelukt.

Dinsdag meldde Omroep West dat de bouw van een nieuwe entree voor de parkeergarages en de fietsenstalling (ook wel EeF genoemd) is vertraagd. De gemeente schreef in een brief aan omwonenden dat de aanleg niet eerder dan in 2020 van start kan gaan. Nu meldt een woordvoerder dat wordt begonnen zodra de bezwaarprocedure is afgerond en de gronden zijn verworven. Bekend is echter dat de bouw volgens de originele planning rond de 48 weken in beslag zou nemen. Als dat schema wordt aangehouden betekent dit dat het geheel pas rond de zomer van 2021 klaar is. En dat er dan in de lente van dat jaar een bouwput is aan het einde van de Kijkduinsestraat.

De woordvoerder stelt ook dat er nog wel wat juridische hobbels zijn te nemen. Gedurende de voorbereidingen van de bouw bepaalde de Raad van State dat de manier waarop de overheid de uitstoot van stikstof aanpakte ongeldig is. Daarvoor zal eerst een oplossing moeten worden gevonden, voordat de gemeente een onherroepelijke vergunning kan krijgen voor dit project. Ondernemers in het gebied maken zich ondertussen grote zorgen. Zij zien nu al dat er minder mensen naar de badplaats komen. Nog een langere periode van onzekerheid over de komst van de entree, werkzaamheden en verminderde bereikbaarheid, kost hen veel geld. Zij overwegen dan ook claims in te dienen.

Foto: Gemeente Den Haag / FRED developers.