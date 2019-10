De Buurt Bestuurt in actie tegen zwaar en illegaal vuurwerk in Laak

Bewonersorganisatie De Buurt Bestuurt in Laak trekt aan de bel over het steeds groter wordende probleem van zwaar en illegaal vuurwerk. “Eigenlijk zijn er sinds september iedere dag wel zware knallen in de wijk”, vertelt Tom Nathans van De Buurt Bestuurt op Den Haag FM.

Sinds 2017 zijn Tom Nathans en Kees Berenbak actief met De Buurt Bestuurt tijdens de jaarwisseling. “De vrijheid wordt al steeds eerder genomen voordat het Oud en Nieuw is. Daar willen we wat aan doen.” Onlangs is er een brievenbus in de Stuwstaat uitgeblazen wat tot veel schade leidde. “Maar niet alleen de vernielingen zijn vervelend”, aldus Nathans. “Het schept een klimaat van onveiligheid en het idee alsof je niks te zoeken hebt in je eigen straat.”

De Buurt Bestuurt raadt aan om bij het horen van een luide knal te bellen met het dichtstbijzijnde politiebureau en het te melden bij de wijkagent. “Vuurwerk zelf is niks mis mee, maar aan dit soort straatterreur hebben wij als bewoners helemaal niks.”

Foto: Wikimedia | Aron van der Wurff

Luister hier naar het interview met Tom Nathans op Den Haag FM.