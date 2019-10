Raadsleden laten bijzonder talent zien tijdens ‘Raad 070 Got Talent’

Duindorp vraagt vergunning voor vreugdevuur aan

Meer in

Duindorp vraagt een vergunning aan voor een vreugdevuur komende jaarwisseling. Dat schrijft de organisatie op Facebook. Tijdens de onderzoeken de afgelopen tijd heeft de organisatie zich op de vlakte gehouden.

Nu het debat over de vreugdevuren is geweest, kan de organisatie aan de slag. De gemeente stelt voorwaarden aan de vergunning. Zoals een maximale hoogte van tien meter.

De organisatie van het vuur in Scheveningen heeft eerder al een vergunning aangevraagd. In december wordt bekend of de vergunningen worden toegekend.