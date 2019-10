Raadsleden laten bijzonder talent zien tijdens ‘Raad 070 Got Talent’

Haagse kinderen snuiven cultuur tijdens Festival de Betovering

Het is herfstvakantie, maar Haagse kinderen hoeven zich niet te vervelen. Zo kunnen ze verspreid door de stad hun creatieve talenten naar boven halen tijdens ruim 550 voorstellingen en workshops. Dit gebeurt in het kader van Festival de Betovering op ongeveer 55 plekken door heel Den Haag, door middel van meer dan 550 workshops en voorstellingen in de herfstvakantie.

“Kinderen worden op school veel met cultuur in contact gebracht”, zegt organisator van het festival Maren Vandenhende. “Wij willen dit ook in hun vrije tijd doen, want dan leggen ze sneller het verband tussen kunst en vakantie, spelen, en ontdekken.”

Kinderen kregen woensdag een dansles in het Nederlands Danstheater. “Ik vind dit leuker dan school”, zegt een bezoekertje. “Op school moet je alleen maar stilzitten en opdrachtjes maken, hier kan ik lekker bewegen. Daar hou ik van. En net hebben we samen ontbeten in onze pyjama, ik vond de boterham met hagelslag het lekkerst.”