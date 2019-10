Politie waarschuwt voor bankpastruc in centrum

De politie waarschuwt voor oplichters in het centrum van de stad. Met een truc zijn al meerdere slachtoffers gemaakt. Drie aangiftes zijn inmiddels gedaan.

Op straat worden slachtoffers aangesproken door een onbekende man of vrouw die zegt geen geld op zijn of haar rekening te hebben om parkeergeld te betalen. De ‘oplossing’ is dat de oplichter contant geld geeft en dat je vervolgens hetzelfde bedrag overmaakt naar de rekening van de oplichter. Dit moet dan via de bankierenapp op jouw telefoon.

Eerst krijgen slachtoffers een onjuist rekeningnummer, waarna de oplichter zegt het rekeningnummer zelf in te willen tikken in de bankierenapp. “Sta dit nooit toe! Want op die manier krijgt een oplichter de mogelijkheid om op slinkse wijze geld over te maken van jouw rekening.” aldus de politie.