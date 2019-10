Raadsleden laten bijzonder talent zien tijdens ‘Raad 070 Got Talent’

Naast lange vergaderingen doen raadsleden nog meer. Zo hebben sommige er een baan naast of een bijzondere passie. Dat bijzondere talent kunnen ze laten zien tijdens ‘Raad 070 Got Talent’ in buurthuis Samson in de Schilderswijk. Het is een initiatief van Stichting BBIS in samenwerking met stichting Jeugdwerk, zij zorgden eerder al voor het lokale Correspondents dinner.

Doel van het evenement is om te zorgen voor meer verbinding tussen de inwoners van de Schilderswijk en de Haagse politici. “Rond verkiezingstijd komen ze veel in de wijk, maar daarna zie je de raadsleden niet meer”, zegt directeur van Stichting BBIS Itaï Cohn.

Een aantal politici heeft al toegezegd te komen. Zo bereid Peter Bos van de Haagse Stadspartij een parodie voor op het bekende ‘O O Den Haag’ van Harry Jekkers en gaat Tahsin Çetinkaya van de Islam Democraten iets spelen op zijn Turkse gitaar.

Ook meedoen?

‘Raad 070 Got Talent’ vindt plaats in buurthuis de Samson in de Schilderswijk op 22 november. Politici met een talent kunnen zich nog opgeven.