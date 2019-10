Bouwprotest: “Het moet niet tot overlast leiden voor de Hagenaar”

De duizenden actievoerders die volgende week woensdag gaan protesteren tegen de strenge stikstofregels in de bouw moeten niet tot overlast leiden voor de Hagenaars. Dat zegt Edwin van Scherrenburg van MKB-Nederland en VNO-NCW Nederland. “We gaan mooie dingen laten zien, maar het moet niet tot overlast leiden voor de Hagenaar.” Verschillende brancheorganisaties hebben zich aangesloten bij het aangekondigde protest komende woensdag.

“Vrachtwagens staan stil, mensen komen thuis te zitten. We maken ons daar ernstige zorgen over.” zegt Scherrenburg. De brancheorganisaties gaat Grond in Verzet, de club die het protest organiseert, ondersteunen. “We waren ons aan het beraden wat we wilde doen, hun plan kwam daar dwars doorheen. We gaan ze nu ondersteunen.” Via social media roepen de organisaties nu vooral op om met het openbaar vervoer of bussen te komen. “Vanaf een uurtje of zes wat zullen gaan laten zien op het Malieveld. Het moet echt een mooie dag worden.”

Niet alleen bouwers komen in actie, ook transportbedrijven. “30 procent van het transport heeft met de bouw te maken. Wij hebben hier ook last van”, zeg Quinten Snijders van Transport en Logistiek Nederland. “We protesteren ook tegen de PFAS. Dat zijn gevaarlijke stoffen, die zitten in de grond. Begin deze maand zijn zeer strenge regels afgekondigd. Je mag bijna geen grond meer verplaatsen.” Vooral transportbedrijven met kiepauto’s zitten nu in zware problemen. “Het gaat om honderden bedrijven, duizenden werknemers. Als er niet nu iets gebeurt gaan die bedrijven failliet.” zegt Snijder. “Volksgezondheid en milieu zijn erg belangrijk, maar er moet wel nu een oplossing komen. Die moet van de politiek komen, die heeft dit veroorzaakt.”

