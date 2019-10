Tweede boerenprotest op Malieveld was geen veiligheidsrisico

Haags Historisch Museum zoekt Haagse verhalen voor de geschiedenis van de toekomst

Meer in

Het Haags Historisch Museum is op zoek naar Hagenaars met een persoonlijk verhaal. Daarmee wil het museum de geschiedenis van alle Hagenaars een plek geven en zodoende werken aan de geschiedenis van de toekomst.

Het museum merkt dat die persoonlijke verhalen in delen van de geschiedenis juist ontbreken. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de 17e eeuw dan hebben we wel spullen verzameld en niet de verhalen van de mensen”, zegt Lisa van Wanrooij namens het Haags Historisch Museum. “Daarom willen we nu juist de Hagenaars aan het woord laten.”

Focus

De focus voor de verhalen ligt op de thema’s sterke vrouwen en de Tweede Wereldoorlog. Er is voor die nadruk gekozen vanwege de Maand van de Geschiedenis waar het thema ‘hij/zei’is en omdat het in 2020 precies 75 jaar geleden is sinds de bevrijding.