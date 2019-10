Hart voor Den Haag wil aanpak Bosbesstraat

Bewoners in de Bosbesstraat in de Vruchtenbuurt maken zich zorgen over het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte. Dit vanwege de over de gehele lengte van de straat losliggende stoeptegels en de door oude riolering continue aanwezige stank in de huizen. Verder zijn stoepen verzakt en is er volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos sprake van achterstallige groenonderhoud.

Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft inmiddels vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Oudshoorn: “Onbegrijpelijk dat de gemeente deze bewoners zo in de steek laat. De trottoirs zijn echt levensgevaarlijk voor ouderen door losse stoeptegels veroorzaakt door verzakking en worteldruk. Ook met de klachten over stank uit de riolering is niets gedaan want het staat niet in de planning. Veel bewoners zitten in de rats en voelen zich machteloos. Zo ga je toch als gemeente niet met klachten van je bewoners om?”

Oudshoorn roept het stadsbestuur tot de orde en vraagt waarom deze klachten van bewoners niet serieus zijn genomen en er nog geen actie op is ondernomen.