Krap-bij-kas-huis Moerwijk en 100 jaar radio in nieuwe editie Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws Den haag/ Rotterdam deze keer de historie van radio, de eerste uitzending was op 6 november 1919. “In Den Haag is de radio begonnen. We hebben een mooi achtergrondverhaal gemaakt over Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda, een verhaal over hoe het zo gekomen is dat het hier in Den Haag begonnen is.”

Daarnaast in de krant een verhaal over het Krap-bij-kas-huis in Moerwijk, bezoekers kunnen daar anderhalf uur ervaren hoe het is om met 40 euro per week rond te moeten komen. “Je komt dan in een huis terecht, aan de muur hangen dan de vooroordelen waar mensen mee te maken hebben, zoals de vraag waarom je een huisdier hebt als je in de schuldhulpsanering zit.”

Iedere drie weken spreekt hoofdredacteur Natascha Frensch bij Rob Kemperman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de nieuwe editie van het Straatnieuws.

Luister hier naar het gesprek met Natascha Frensch op Den Haag FM.