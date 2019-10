Organisatie vreugdevuur Scheveningen wil meerdere stapels met de hand gaan bouwen

De bouwers van het Scheveningse vreugdevuur laten in een Facebook-bericht weten zich te “conformeren aan de maximale afmeting 10 x 10 x 10” die een vreugdevuur bij de komende jaarwisseling mag zijn. Wel wil de organisatie meerdere stapels gaan bouwen. “Om de bouwers de hele week bezig te houden op het strand willen wij echter meerdere stapels neerzetten met deze afmetingen. Deze stapels willen wij met de hand bouwen zonder bouwmachines.”

Waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, stelde eerder in een vergadering van de Haagse gemeenteraad voor om het wedstrijdelement tussen de bouwers van de vreugdevuren te schrappen. In het bericht zegt de organisatie dat er geen strijd meer is: “Aangezien er dit jaar geen strijd meer is om het grootste en hoogste vuur tussen Scheveningen en Duindorp zullen wij ons dit jaar dus meer concentreren op de veiligheid en de gezelligheid.”

De sfeer zal moeten komen van te organiseren feestactiviteiten: “Daarbij zal er net als voorgaande jaren weer een muziekcontainer komen met verschillende muziekstijlen met optredens van artiesten en dj’s voor jong en oud. Daarnaast zullen we aankomende jaarwisseling weer een professionele vuurwerkshow organiseren, waardoor er weer vuur en vuurwerk te zien is.”