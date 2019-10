STRAATVRAAG: Wel of geen vreugdevuren?

Na de vonkenregen op Scheveningen tijdens de afgelopen jaarwisseling, is het nog allerminst zeker of er dit jaar weer vreugdevuren gaan worden gebouwd op de stranden van Duindorp en Scheveningen. Er moeten dit jaar door de organisaties vergunningen worden aangevraagd, dat is inmiddels gebeurd, en dan moet de gemeenteraad eind november nog akkoord gaan met de plannen. Het wordt dus, als het al door mag gaan, een race tegen de klok. Hoeveel draagvlak is er in onze stad eigenlijk voor het bouwen van de vuurstapels?