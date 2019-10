Tweede boerenprotest op Malieveld was geen veiligheidsrisico

De gemeente Den Haag wist al voor het tweede boerenprotest van een week geleden dat het Malieveld vanwege de veiligheid niet belast kon worden met zware voertuigen. In het geval van de trekkers zou echter geen sprake zijn geweest van een risico, omdat deze niet zwaar genoeg zijn.

De gemeente Den Haag liet na het eerste boerenprotest, op 1 oktober, een onderzoek uitvoeren naar welke belasting het dak van de parkeergarage onder het Malieveld aankan. Op 14 oktober ontving de gemeente het conceptrapport van het onderzoek, waaruit blijkt dat de parkeergarage slechts “beperkt belast mag worden” met zware voertuigen. Toch werd woensdag pas bekend dat grote groepen demonstranten alleen nog het Malieveld op mogen als zij te voet komen.

Desondanks zijn er volgens de woordvoerder tijdens het tweede boerenprotest, van 16 oktober, geen risico’s genomen. In het rapport staat namelijk dat er pas risico is bij voertuigen zwaarder dan 11.000 kilo. “Een trekker is gemiddeld tussen de vier- à achtduizend kilo.” Ook stonden de trekkers volgens de woordvoerder niet zodanig dicht bij elkaar dat dit gewicht wel gehaald werd. Volgens het rapport ontstaat er geen risico bij “een ruimte van één meter tussen de trekkers in de breedterichting”.