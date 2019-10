3voor12 Den Haag organiseert 60ste editie van clubavond

3voor12 Den Haag en Popradar Den Haag slaan de handen ineen voor de 60ste editie van de 3voor12 Den Haag Clubavond. Beide muziekplatforms organiseren zaterdag een clubtour langs vier locaties op en rond de Grote Markt. “De Clubavond is al iets om trots op te zijn, maar dat het al voor de 60ste keer is en daarom op meerdere locaties is alleen maar mooier”, vertelt hoofdredacteur van 3voor12 Den Haag Sabrina Okx.

Normaal gesproken is is de ‘Clubavond’ in het Paardcafé, maar voor deze jubileumeditie wordt er een clubtour georganiseerd. “We beginnen akoestisch bij Café de Bieb, daarna in het vertrouwde Paardcafé en daarna gaan we heen en weer tussen September en de Zwarte Ruiter op de Grote Markt”, vertelt Okx op Den Haag FM. De line-up bevat vanzelfsprekend veel Haags talent, zoals The Great Communicators, The Depression Club, MAXINE, Silver Lining Official, Port of Call Music, Splinter en HENK!.

De 3voor12 Clubtour is zaterdag vanaf 19.00 te bezoeken bij de verschillende locaties in het Popdistrict.

Luister hier naar het interview met Sabrina Okx op Den Haag FM