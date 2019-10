Bewoners Bosbesstraat luiden noodklok na incidenten door scheve stoeptegels

Bewoners van de Bosbesstraat in de Vruchtenbuurt zijn ontevreden door achterstallig onderhoud aan de stoep van hun straat. Er wordt gesproken over meerdere incidenten waarbij zelfs een dubbele botbreuk werd opgelopen door scheef liggende stoeptegels.

“Dit probleem speelt al acht tot negen maanden”, zegt bewoner Bald Rooseboom. “En wanneer wij ermee naar de gemeente gaan, zeggen ze dat ze de straat gaan herinrichten wanneer ook de riolering aan de beurt is. Maar we weten niet wanneer dat gaat gebeuren, dus nu verkeren wij als bewoners in onzekerheid over de aanpak van het probleem.”

Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag / Groep de Mos wil dat de gemeente de opknapbeurt van de straat niet langer uitstelt. “Ik heb schriftelijke vragen aan het stadsbestuur opgesteld, waarin ik vraag waarom het nog niet is gebeurd en wat de plannen zijn om de straat op te knappen. Mensen vallen vooral in het donker in gaten, er zijn er zelfs al een paar naar het ziekenhuis gegaan na incidenten. Dit kan zo echt niet langer.