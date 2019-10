Gewonde bij steekpartij in centrum

Bij een steekpartij donderdagavond op de kruising van de Paviljoensgracht en de Nieuwe Molstraat in Den Haag is een gewonde gevallen. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De politie doet nog onderzoek naar het incident en heeft de omgeving daarvoor tijdelijk afgezet. Mensen die iets gehoord of gezien hebben worden gevraagd te bellen naar 0900-8844.