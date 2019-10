Haagse dichter Victor Meijer maakt kersthit voor het goede doel

De Haagse dichter en poelier Victor Meijer is druk bezig met het maken van een kersthit, de opbrengst van de plaat gaat naar het goede doel: Malaika Kids. Zij helpt arme en verwaarloosde kinderen in Tanzania. “Het is een zwaarmoedig ding wat ik maak waarin ik probeer iedereen erop te wijzen dat wij het zo goed hebben. Zij hebben niks”, vertelde Meijer in de Den Haag FM Middagshow op Den Haag FM.

De inspiratie om zijn tekst op muziek te zetten kwam na een optreden van Meijer voor de Lions Club Den Haag Universal. “Ze hadden een inzamelingsactie voor de Malaika Kids. Ik mocht een gedicht voordragen. Ik schrok me de touwtyfus als je ziet hoe dat daar dan gaat. Het is wat je op tv ziet: weeskindertjes die in een plas slapen. Ze zijn aan de goden overgelaten. Voor 500 euro per jaar is zo’n kind gered, wat is dat nou voor ons?”

Daaropvolgend besloot hij zijn gedicht te voorzien van muziek. “De tekst had ik dus al, dat zijn we nu op melodie aan het zetten.” De track “Kerstfeest ieder jaar” is straks onder meer verkrijgbaar op iTunes, de opbrengst gaat naar het goede doel.

Luister hier naar het gesprek met Victor Meijer op Den Haag FM.