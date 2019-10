Happy Halloween Vruchtenbuurt jaagt bewoners de stuipen op het lijf tijdens ‘Fright Night’

Happy Halloween Vruchtenbuurt organiseert zaterdag voor de derde keer een zogenaamde ‘Fright Night’ op het veld van HKV Achilles. “We hebben zeven spooktenten, diverse doorlooptenten en verschillende activiteiten voor jong en oud”, vertelt organisator Peter van der Hoorn van Happy Halloween Vruchtenbuurt op Den Haag FM.

Het begon allemaal in 2011 met een eerste Halloween-optocht die door de straten van wijk liep. “Inmiddels zijn we een beetje uit dat jasje gegroeid en maken we gebruiken van het terrein van de korfbalvereniging Achilles.” Dit jaar worden er ruim 300 deelnemers verwacht.

Inschrijven voor een bezoek aan de ‘Fright Night’ in de Vruchtenbuurt kan tot zaterdag 12:00 uur. De kosten bedragen 5 euro per persoon en toegang tot het griezelterrein en een consumptiekaart zijn daarbij inbegrepen. Verkleden is niet verplicht voor bezoekers. “Ik ga in ieder geval wel verkleed, dit jaar als duivel”, vertelt een enthousiaste Peter.

Foto: by-Jenny

Luister hier naar het interview met Peter van der Hoorn op Den Haag FM.