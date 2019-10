Remkes roept voorlichters terug: zelfs tanks mogen gewoon op het Malieveld

Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft zijn eigen voorlichters in het openbaar keihard op de vingers getikt. De communicatieadviseurs van de gemeente hadden deze week via Twitter gemeld dat er in de toekomst bij de demonstraties geen ‘zware voertuigen’ op het Malieveld zijn toegestaan. Remkes moet dat nu in een brief aan de gemeenteraad corrigeren. Zware voertuigen mogen wel degelijk het veld op. Sterker: kermisattracties en zelfs tanks mogen er gewoon nog komen, stelt hij.

In een brief aan de gemeenteraad moet Remkes een persbericht van de gemeente bijna compleet rectificeren. Zo was de kop van dat bericht ‘Geen zware voertuigen meer toegestaan op het Malieveld’. De waarnemend burgemeester neemt daar direct afstand van. ‘In tegenstelling tot wat in een aantal berichten werd genoemd betekent het advies nadrukkelijk niet dat er niet meer met zware voertuigen kan worden gedemonstreerd op het Malieveld’, schrijft de burgemeester.

Waarnemend burgemeester Remkes heeft vandaag een onderzoeksrapport naar de belastbaarheid van het dak van de garage en een begeleidende brief aan de gemeenteraad gestuurd. In die brief schrijft hij dat na het eerste boerenprotest een inspectie van het dak van de garage heeft plaatsgevonden. Daarbij kwamen toen ‘geen zichtbare negatieve gevolgen’ voor de constructie aan het licht. Wel werd met spoed ook nog een deskundigenadvies gevraagd om te beoordelen of gemeente, politie en Openbaar Ministerie een tweede grote boerenactie op 16 oktober konden toestaan.