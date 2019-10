Spuigasten over Syrië en politieleiding Den Haag

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de Turkse inval in Syrië en aan het vertrouwen in de Haagse politieleiding.

Turkije viel twee weken geleden Noord-Syrië binnen, kort nadat Amerikaanse troepen waren vertrokken. De Turken willen Syrisch-Koerdische milities verdrijven uit het grensgebied en een bufferzone instellen. Wat kan Europa nog doen om het bloedvergieten te stoppen? En hoe erg kan deze oorlog nu opnieuw uit de hand gaan lopen? Te gast is de Haagse Europarlementariër Kati Piri (PvdA).

Is er bij de politie-eenheid Den Haag sprake van een verziekte cultuur of niet? Deze week namen de burgemeesters in de regio ‘met kracht afstand’ van de suggestie dat er structurele misstanden zouden zijn binnen de politie in de regio. In een gezamenlijke verklaring reageerden ze op een klacht van de maatschappelijke groeperingen en enkele politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag over discriminatie en racisme binnen de politie. Hoe beoordelen de Haagse fractievoorzitters Frans de Graaf (VVD) en Adeel Mahmood (NIDA) het vertrouwen in de Haagse politie?

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.