‘Veiligheid’ blijft sleutelwoord voor vreugdevuren tijdens jaarwisseling

Voor de komende jaarwisseling is het inmiddels duidelijk dat zowel Duindorp als Scheveningen een vergunningsaanvraag heeft gedaan om een vreugdevuur te mogen organiseren. “Als het mogelijk is om op een veilige manier die vreugdevuren door te laten gaan, dan moeten we dat doen”, zegt Frans de Graaf van de Haagse VVD in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Bouwers van het Scheveningse vreugdevuur lieten donderdag weten zich te “conformeren aan de maximale afmeting 10 x 10 x 10” die een vreugdevuur bij de komende jaarwisseling mag zijn. Wel wil de organisatie meerdere stapels gaan bouwen. “Om de bouwers de hele week bezig te houden op het strand.”

Bij de PVV reageert Sebastian Kruis positief op het voorstel om meerdere stapels te maken: “Waarom niet zou ik zeggen. Het lijkt mij op zichzelf leuk. Maar ik wil wel horen van de burgemeester die bij de brandweer advies heeft ingewonnen of het mogelijk is.” NIDA Den Haag ziet het niet zitten om meerdere vuren op het strand toe te staan. “Laten we ons gewoon aan de duidelijke voorschriften houden die de burgemeester heeft aangegeven”, vertelt fractievoorzitter Adeel Mahmood in De Den Haag FM Middagshow. “Als het al doorgaat”, voegt hij daar aan toe.

Maximale afmetingen

De maximale afmetingen van een vreugdevuur werden eerder, in een gemeenteraadsdebat, al aangekondigd door waarnemend burgemeester Johan Remkes: “Het zou onder strikte conditie maximaal tien bij tien bij tien kunnen zijn. Er zijn twee smaken: Het gaat conform het brandweeradvies, de andere smaak is nee.”

Gemeenteraad buigt zich over verzoek

De gemeenteraad van Den Haag gaat zich snel buigen over het verzoek van de Scheveningse vreugdevuurbouwers om meerdere brandstapels te mogen bouwen met oud en nieuw. “Burgemeester Remkes heeft toegezegd de gemeenteraad snel duidelijkheid te geven over de vreugdevuren. Ik verwacht dat dit komende week gaat gebeuren”, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen mediapartner Omroep West.

Foto: Opbouw vreugdevuur Duindorp 2018, ter illustratie

