Voortvluchtige Hagenaren aangehouden

De politie heeft vorige week twee mannen en een vrouw aangehouden die nog een gevangenisstraf moeten uitzitten. Het speciale ‘EVA-team’ van de politie heeft de aanhoudingen gedaan. EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften.

In een woning aan het Newtonplen hielden agenten op maandagmiddag 14 oktober een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. In 2017 veroordeelde de rechtbank in Den Haag hem tot 89 dagen gevangenisstraf voor diefstal en overtredingen van de Opiumwet.

Een dag later, dinsdag 15 oktober, hield de politie een 49-jarige Hagenaar aan op de Mexicosingel. De man was twee jaar geleden veroordeeld door de Haagse rechtbank tot een gevangenisstraf van 330 dagen vanwege oplichting en valsheid in geschrifte.

Op het hoofdbureau van de politie aan de Burgemeester Patijnlaan werd woensdag 16 oktober een 38-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden nadat zij zichzelf kwam melden. De Hoge Raad veroordeelde de vrouw deze zomer tot 949 dagen gevangenisstraf vanwege deelname aan een criminele organisatie en het meerdere malen plegen van valsheid in geschrifte.