Bliksemstart zorgt voor broodnodige overwinning van ADO

Dankzij twee doelpunten van Crysencio Summerville en Lex Immers in de eerste vijf minuten van de wedstrijd heeft ADO Den Haag met 0-2 gewonnen van Vitesse. De snelle voorsprong kwam gedurende de wedstrijd amper in gevaar en redelijk makkelijk behaalde de equipe van Fons Groenendijk de eindstreep met een overwinning. Het is de derde winstpartij van ADO in elf eredivisiewedstrijden dit seizoen.

Er waren twee hachelijke momenten voor het doel van de betrouwbare ADO-doelman Luuk Koopmans. Een keer moest Shaquille Pinas optreden. Hij haalde de bal van de doellijn af na een poging van Vitesse-spits Tim Matavz. Even later schoot de spits over het Haagse doel.

De tweede helft was de ploeg uit Gelderland een paar keer dicht bij een doelpunt, maar ze misten scherpte. Uiteindelijk kwam de overwinning niet meer in gevaar voor de residentieclub. Zo kwam er door de Haagse overwinning een einde aan een reeks van twintig thuiswedstrijden op rij dat Vitesse thuis niet verloor. ADO komt op een gedeelde vijftiende plaats in de eredivisie door de 0-2 overwinning. Samen met de Limburgse clubs Fortuna Sittard en VVV Venlo staan de groen-gelen op die stek.