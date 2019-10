Griezelen in Den Haag

Op verschillende plekken in Den Haag wordt dit weekend Halloween gevierd. Diverse straten zijn versierd, de kinderen gaan langs de deuren en op sommige plekken wordt feest gevierd. Bij PIP Den Haag is het bijvoorbeeld tijd voor de tiende editie. Tijdens het feestje zijn er behekste huizen, beangstigende kerkhoven en onheilspellende dansvloeren.

Waar het ook eng was, is op de Hoog Buurlostraat/Lunterenstraat. Bewoners organiseren al enkele jaren een Halloweenfeest in de straat. Het evenement neemt steeds grotere en serieuzere vormen aan. Fotograaf Richard Mulder nam een kijkje.