Vader, moeder, dochter en oma opgepakt voor drugshandel

Een Haags gezin is opgepakt voor handel in harddrugs. De vader zit al een maand vast, maar toen het nummer van de bestellijn actief bleef, kreeg de politie argwaan en werden nog drie vrouwen aangehouden. De dochter (29), moeder (51) en oma (76) zijn samen in een auto gezien, vermoedelijk tijdens een drugsdeal, meldt het Openbaar Ministerie.

Bij doorzoekingen zijn verschillende hoeveelheden drugs aangetroffen. Ook werden spullen gevonden die nodig zijn voor de drugshandel, zoals weegschalen en zakjes waar de drugs in wordt vervoerd.

De dochter en moeder blijven vooralsnog veertien dagen langer vastzitten, heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald. De oma van het gezin is ook verdacht, maar is op vrije voeten. De vader zit voor negentig dagen in voorarrest. Op 6 januari is de eerste pro-formazitting in de zaak.

Foto: Ter illustratie.