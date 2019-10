Voorstelling Monet en de Blauwe Engel in Kunstlicht

Het wekelijkse magazine Kunstlicht op Den Haag FM gaat zondag van 11.00 tot 12.00 uur in op de muziektheatervoorstelling ‘Monet en De Blauwe Engel’.

De gloednieuwe tentoonstelling ‘Monet – Tuinen van verbeelding’ in het Kunstmuseum is een oneindig turen in het diepe naar waterlelies. Het zijn kleurexplosies op doek die in Nederland zelden worden gezien. Voor het eerst in de geschiedenis gaat er een muziektheatervoorstelling over Monet in première, gelijktijdig met de tentoonstelling. Theatercollectief Het Vijfde Bedrijf kruipt met ‘Monet en De Blauwe Engel’ in de huid van Monet en toont de mens achter de kunstenaar. Hans van den Boom tekent voor de tekst en regie, ‘jazzist’ Michael Varekamp voor de compositie.

De voorstelling is van november 2019 tot en met 2 februari 2020 op gezette tijden te zien in het auditorium van het Kunstmuseum.

In Kunstlicht is er verder ook aandacht voor de vaste rubrieken: de Kunstgreep met acteur Vincent Linthorst, het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, en Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Als altijd zijn er rond tien voor twaalf agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Claude Monet, ‘Waterlelies’, 1916-1919. Beeld: Musée Marmotan