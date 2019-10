Zondag in Mediamix op Den Haag FM: Tentoonstelling 100 jaar radio in het atrium

Het radioprogramma Mediamix besteedt zondagavond aandacht aan de tentoonstelling over honderd jaar radio ‘Idzerda & daarna, een Haags verhaal’ in het Atrium van het gemeentehuis.

Niet Hilversum, niet Eindhoven, maar Den Haag is de stad waar de radio werd geboren. Aan de Beukstraat in de Bomenbuurt op 6 november 1919 om precies te zijn begon ruim honderd jaar aan roerige radiohistorie. Wat dat allemaal inhoudt valt te zien bij ‘De tentoonstelling 100 jaar radio: Idzerda & daarna, een Haags verhaal’. De tentoonstelling is van maandag 4 tot en met vrijdag 15 november in het atrium van het stadhuis en daarna bij het nieuwe instituut Beeld en Geluid Den Haag aan de Zeestraat (voorheen COMM). Mediapix praat hierover met Nico Mokveld, de samensteller van de expositie en weet dus als geen ander alle ins en outs van deze interessante tentoonstelling!

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.