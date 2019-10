Brand in portiekflat aan Terwestenstraat

In een portiekflat aan de Terwestenstraat heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de omliggende woningen in de portiek ontruimd. De vrouw die woonde in het appartement dat in brand stond is in een ambulance nagekeken, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis.

De brand werd rond 18.30 uur zondagavond gemeld. Er werd direct groot alarm geslagen door de hulpdiensten. Toen de brandweer bij de portiek aankwam sloegen de vlammen uit het raam. De schade aan de woning waar de brand woedde, is volgens de woordvoerder aanzienlijk: ‘er is in ieder geval één kamer volledig uitgebrand’. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.

De mensen uit de omliggende flats kunnen nog niet naar huis terug. Hun woningen moeten eerst worden gecontroleerd door de brandweer. Pas daarna wordt besloten of, en zo ja wanneer, ze weer naar huis kunnen.