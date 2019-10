Den Haag gaststad voor derde editie Dag van de Stad

Den Haag verwelkomt maandag de derde editie van de Dag van de Stad. Ruim 2.200 gasten worden verwacht voor dit jaarlijkse evenement waar stedelijke professionals samenkomen voor inspiratie en kennisuitwisseling.

“Het is een heel groot evenment in het World Forum waar bestuurders, ondernemers en actieve bewoners bij elkaar komen om te praten over de nieuwe uitdagingen voor de stad” , vertelt wethouder Robert van Asten. Het thema van deze Dag van de Stad is ‘Wie durft?!’ “Past wel bij ons, een beetje lef”, aldus de wethouder Cultuur en Strategie. De bezoekers aan de stad gaan op stadssafari om te laten zien wat Den Haag in huis heeft. “Wij zetten Den Haag even goed in het zonnetje, maar we willen ook leren van de andere steden natuurlijk.”

De stad kreeg zondag de primeur voor de Nacht van de Stad. Struinend door donker Den Haag leren deelnemers de stad op een hele nieuwe en gewaagde manier kennen.

Foto: Bas Bogers

Luister hier naar het interview met Robert van Asten op Den Haag FM.