Landbouwbedrijven herstellen schade aan Malieveld

Het kost 27.000 euro om het Malieveld te herstellen. Deze maand liep het terrein twee keer aanzienlijke schade op toen demonstrerende boeren met hun trekkers over het grasveld, de omliggende bermen en de Koekamp reden. Landbouwbedrijven gaan binnenkort kosteloos de schade herstellen.

Al snel werd terreineigenaar Staatsbosbeheer door verschillende organisaties en bedrijven uit de agrarische sector benaderd om te helpen bij het herstel van het Malieveld. ‘Staatsbosbeheer waardeert deze genereuze gebaren zeer. Immers, het Malieveld in Den Haag is van oudsher de plek waar mensen samenkomen om hun stem te laten horen of om zich te vermaken’, schrijft de eigenaar van het Malieveld.

Om het gebied te herstellen is besloten in te gaan op het hulpaanbod van bedrijven gespecialiseerd in grondbewerking. ‘Zij gaan zonder kosten te rekenen de randen van het Malieveld herstellen. Dit gebied, met name de stroken onder de bomen, is door diepe bandensporen het zwaarst beschadigd’, aldus Staatsbosbeheer.

Foto: Curt Fortin / Omroep West.