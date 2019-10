Man met camouflage kleding steekt 22-jarige man neer

Meer in

De politie zoekt de dader van een steekpartij vorige week donderdag aan de Nieuwe Molstraat/Paviljoensgracht. Bij de steekpartij raakte een 22-jarige man zwaargewond. Volgens het slachtoffer is de man die hem neerstak kalend, ongeveer 25-jaar oud en droeg hij grijze camouflage kleding.

Rond 22.00 uur wordt de man neergestoken. Hij ligt even later zwaar bebloed met een steekwond op de grond. De man slaat op de vlucht. De exacte locatie waar het incident heeft plaatsgevonden blijft onduidelijk.

De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Vooral een groep jongeren die aanwezig was, worden gevraagd zich te melden.