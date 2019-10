Scherpe kritiek op ProDemos na misbruikzaak

ProDemos krijgt flink wat kritiek van een onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar een misbruikschandaal bij de organisatie. Het duurde te lang voordat er werd ingegrepen, er is weinig ruimte voor kritiek en het interne onderzoek naar de affaire was ondeugdelijk. Dat zegt de commissie onder leiding van Tjibbe Joustra.

Een leidinggevende van ProDemos zou medewerkers hebben misbruikt. Hij is inmiddels ontslagen en tegen hem is aangifte gedaan. Inmiddels loopt ook een onderzoek vanuit de Tweede Kamer. Volgens de commissie schiet het personeelsbeleid en het beleid rond integriteit tekort. Dat komt mede door de groei van de organisatie.

Signalen van grensoverschrijdend gedrag van de leidinggevende kwamen al in 2015 naar buiten. Dit leidde niet of onvoldoende tot actie. Het interne onderzoek dat wel volgde, was niet voldoende.