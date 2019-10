Son Mieux, Goldband en Zeeheldenfestival winnen Haagse Popprijzen

Son Mieux heeft zondag tijdens de Haagse Popdag de Haagse Pop Prijs 2019 gewonnen. Ook de Haagse band Goldband en het Zeeheldenfestival gingen met een onderscheiding naar huis. De uitreiking van de Haagse Pop Prijzen vormde de afsluiting van de Haagse Popweek.

Son Mieux bracht in februari het debuutalbum ‘Faire de Son Mieux’ uit en speelde op festivals als The Live I Live, Appelpop, Paaspop en Concert at Sea. Vorig jaar werd ‘Everyday’ uitgeroepen tot Haagse Song van het Jaar 2018. Goldband ging zondag met maar liefst twee prijzen naar huis: De videoclip van het nummer ‘Witte Was’ werd uitgeroepen tot ‘Beste Videoclip’ én de groep ging er vandoor met de ‘Popradar Music Support Award’ en 1000 euro aan ondersteuning via Popradar Music Support. De prijs voor Beste Haagse initiatief, de organisatie, instelling of het evenement die afgelopen jaar de meeste indruk maakte, ging naar het Zeeheldenfestival.

De Haagse Popweek wordt ieder jaar georganiseerd door Popradar, voorheen Haags Pop Centrum. Een week lang wordt er door middel van optredens, masterclasses, seminars en netwerkmeetings aandacht gevraagd voor opkomend talent.