The Hague Grand Central zou het vierde, grote treinstation van Den Haag kunnen worden

Den Haag wordt alsmaar groter en de druk op het openbaar vervoer wordt daardoor ook steeds hoger. In het Financieel Dagblad staat als oplossing een idee geschreven voor een vierde treinstation met meerdere perrons in Den Haag. Het nieuwe station zou een plek moeten krijgen tussen de bestaande stations Laan van NOI, Hollands Spoor en Centraal Station. “Het is een heel gedurfd en visionair idee”, vertelt D66-raadslid Marieke van Doorn op Den Haag FM.

In 2030 zou Den Haag uit haar voegen barsten op het gebied van openbaar vervoer. Een nieuwe, groots treinstation zou veel meer treinen en passagiers aankunnen. Dat zogenoemde ‘The Hague Grand Central Station’ zou op de plek gebouwd worden waar de sporen richting Rotterdam, Amsterdam en Utrecht elkaar snijden.

Van Doorn vindt het een goed idee. “Vergeleken met andere G4-steden hebben we best weinig stations. Daarnaast is dat stukje stad nu nog best onderontwikkeld. Ik ga de ontwikkelingen rond The Hague Grand Central Station met heel veel belangstelling volgen.”

💡Idee voor een extra 🚆station “Den Haag Grand Central” gepitcht door @arcadisnl stamt nog uit de koker van Berlage!🤓 Op de @DagvandeStad en in het @FD_Nieuws vandaag. pic.twitter.com/fOJ78Xoeh0 — Marieke van Doorn (@MariekevDoorn) 28 oktober 2019

Foto: Bas Bogers

Luister hier naar het interview met Marieke van Doorn op Den Haag FM.