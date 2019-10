900 vierkante meter groen dak op World Forum

900 vierkante meter dak van het World Forum is groen. Dat meldt de gemeente. Wethouder Liesbeth Van Tongeren rolde maandagmiddag het laatste stuk sedumbedekking uit. Op het dak kunnen nu planten groeien. Het groene dak is mogelijk gemaakt door de gemeente, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Hoogheemraadschap Delfland en World Forum The Hague.

De afgelopen jaren is met geld van de gemeente ongeveer 77.000 m2 aan groene daken aangelegd. Jaarlijks komt daar tussen de 5000m2 en 10000m2 bij. Daarnaast liggen op zo’n 5 procenty van de daken in de stad zonnepanelen.

Bewoners en bedrijven die hun dak willen aanpakken krijgen hulp op maat bij het mogelijk maken van zonepanelen of een groen dak. De gemeente brengt ook vraag en aanbod van daken bij elkaar. Want soms is het leggen van zonnepanelen voor een eigenaar teveel gedoe maar wil iemand anders maar wat graag gebruik maken van mogelijkheid. Zo heeft de gemeente een paar jaar geleden op het dak van het World Forum 250 zonnepanelen door een wijkinitiatief laten neerleggen.

Foto: Gemeente Den Haag.