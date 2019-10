Bouwers vreugdevuren krijgen ultimatum voor aanvraag vuurstapel

De tijd dringt voor de organisatoren van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Ze hebben een vergunning aangevraagd maar volgens de gemeente ontbreken er nog gegevens en documenten. De organisatoren hebben tot vrijdagmiddag 12.00 uur de tijd om de vergunningaanvragen compleet te maken, anders gaan de vreugdevuren mogelijk niet door. De wens van de bouwers om per locatie meerdere vuurstapels van maximaal tien meter te bouwen, wijst de gemeente van de hand. Het definitieve advies van de brandweer is één vreugdevuur voor Duindorp en één voor Scheveningen.

Dit schrijft burgemeester Johan Remkes aan de gemeenteraad. In de brief staat dat de eerste vergunningaanvragen die de organisatoren van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen een paar weken geleden deden, onvolledig waren. Daarover is met de organisaties gesproken en op 22 oktober heeft de gemeente schriftelijk aan de organisaties laten weten welke gegevens en bescheiden nog overlegd moesten worden. Vervolgens hebben de organisatoren de aanvragen aangevuld. Dat is nog niet volledig volgens Remkus.

Remkes geeft de bouwers tot vrijdagmiddag 1 november 12.00 uur de tijd om de vergunning volledig te maken. De burgemeester voegt eraan toe dat als de vergunning wel compleet is, dit alsnog geen garantie is dat de vergunning wordt verleend.

Naast de vergunning bij de gemeente, zullen de organisatoren ook bij de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap ontheffingen, vergunningen en toestemmingen moeten aanvragen. Deze overheidsinstanties maken hun eigen afwegingen en belanghebbenden kunnen de ontheffingen en vergunningen juridisch aanvechten, waarschuwt Remkes.

Daardoor kan volgens de burgemeester de situatie ontstaan dat de gemeente een evenementenvergunning verleent, maar dat een ander bestuursorgaan een vergunning, ontheffing of toestemming afwijst.