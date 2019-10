Bouwprotest op Malieveld: Dit moet je weten

Duizenden boze bouwers komen woensdag naar het Malieveld om te protesteren tegen de strenge stikstofregels in de bouw. De opbouw op het Malieveld is inmiddels gestart. De autoriteiten en de organisatie nemen maatregelen om het protest met zo min mogelijk hinder te laten verlopen.

Waarom?

Na de boeren gaan nu ook de bouwers protesteren. Heel veel bouwprojecten in het land liggen plat door strenge stikstofmaatregelen. Ook regels rondom PFAS zorgt voor ernstige problemen in de sector. PFAS zijn gevaarlijke stoffen, die zitten in de grond. Door nieuwe regels mag die grond niet meer verplaatst worden.

Waar?

De bouwers willen woensdag op het Malieveld gaan protesteren om de politiek te bewegen de regels te versoepelen. Deze maand was het Malieveld al twee keer decor van een boerenprotest. Toen reden boze boeren het Malieveld op. Dat gaat woensdag ook gebeuren, maar dan neemt de organisatie de touwtjes in handen. Ze willen ongeveer duizend voertuigen zoals kranen, vrachtwagens en bulldozers plaatsen. De actiegroep Grond in Verzet wil woensdag publieksvriendelijk te werk gaan en roept deelnemers op om niet met zware machines naar Den Haag te komen. “We hopen dat iedereen zich professioneel gedraagt en daar gehoor aan geeft”, vertelt Arnold Tuyter van Grond in Verzet op Den Haag FM.

Wanneer?

De actie begint woensdag om 10.00 uur. Om 06.00 uur worden de eerste bouwers al verdacht. Tot 15.00 uur zijn er dan diverse optredens en sprekers. Onder andere Henk Wijngaard komt optreden. Vanuit 25 plaatsen in het land vertrekken bussen naar het protest.

Overlast

Ondanks de strakke regie van de organisatie sluiten de autoriteiten overlast voor de gewone Hagenaar niet uit. Zo heeft de HTM al maatregelen genomen met het oog op het protest. “De drukte tijdens de boeren protesten was veel groter dan was aangegeven bij ons. In de aanloop naar het aanstaande demonstratie zijn we daarom vroeg in het traject in gesprek gegaan met de politie en organisatie”, aldus HTM-woordvoerder Agens Jansen op Den Haag FM. Tramlijnen 15, 16 en 17 rijden vanaf de aanvang van de dienstregeling direct een omleiding en komen niet bij het Malieveld. Ook de ANWB en de gemeente Den Haag waarschuwen voor overlast op de weg. Er wordt een drukke ochtendspits verwacht.

Luister hier naar het interview met Arnold Tuytel op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Agnes Jansen op Den Haag FM.