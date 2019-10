Brandweer haalt gewonde bouwvakker van het dak

De hulpdiensten hebben maandag een gewonde bouwvakker van het dak gehaald. Dat meldt de politie op social media. De bouwvakker raakte gewond op de Utrechtsestraat.

De brandweer moest met een redbak van de hoogwerker in actie komen om het slachtoffer horizontaal naar straatniveau te verplaatsen. Het slachtoffer is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Politie Scheveningen.