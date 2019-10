Den Haag heeft veel woningen met verdachte eigenaren

Den Haag telt relatief veel woningen die in in bezit zijn van eigenaren die daarvoor eigenlijk te weinig geld verdienen of te weinig eigen vermogen hebben. Dat zou er op kunnen wijzen dat de onderwereld en bovenwereld steeds inniger verstrengeld raken.

Dat blijkt uit een rapport City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ dat door minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het rapport maakt gebruik van data om bepaalde patronen zichtbaar te maken. Daarvoor worden onder meer gegevens van het CBS en het kadaster gebruikt. Het kan zo helpen bij het aanpakken van ondermijnende criminaliteit, het vermengen van de onder- en bovenwereld.

Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes levert het rapport voor Den Haag ‘interessante inzichten op’. Die kunnen worden gebruikt voor het aanpakken van ondermijning. Ook denkt hij dat het zo makkelijker wordt zo effectiever in bepaalde wijken op zoek te gaan naar zogenaamde doorsluiswoningen. Dat zijn huizen die in een periode van twintig jaar vijf keer of vaker worden doorverkocht.

Uit het rapport blijkt dat Den Haag er echt uitspringt in vergelijking met de andere grote steden en het landelijk gemiddelde als het gaat om ‘onverklaarbaar woningbezit’. Een eerste risicofactor, aldus de onderzoekers, is dat een persoon eigenaar is van ten minste twee woningen, terwijl hij of zij daarvoor eigenlijk niet voldoende geld heeft.