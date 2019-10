Festival Crossing Border dompelt binnenstad onder in muziek en literatuur

Het Crossing Border Festival gaat dinsdag van start met een interview met schrijver László Krasznahorkai in het Theater aan het Spui. Het zesdaagse literatuur- en muziekfestival in de stad zou nog wel eens langer kunnen gaan duren in de toekomst. “Ik zit zelfs aan tien dagen lang te denken”, vertelt festivaldirecteur Michel Behre op Den Haag FM.

Elk jaar komen meer dan honderd schrijvers, artiesten en muzikanten van over de hele wereld samen op het festival. Een van de grote namen die het festival dit jaar aandoet is Kate Tempest. “We hebben jaren geprobeerd om haar naar Crossing Border te halen. Ze kan zo goed schrijven en maakt zulke mooie muziek. Waanzinnig”, aldus Behre.

De 27e editie van Crossing Border duurt tot en met zondag, met zowel overdag als ‘s avonds programmering op meerdere podia in het Theater aan het Spui, Bibliotheek Den Haag, Nieuwe Kerk, Festivaltent The Priest, The Hideout.

Bekijk de hele programmering en download de timetables via de website van Crossing Border. “Er zijn nog wat karten beschikbaar, maar voor de festivaldagen in het weekend gaat het erg hard”.

Luister hier naar het interview met Michel Behre op Den Haag FM.