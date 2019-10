Hulphonden nog steeds niet welkom in stadspark De Verademing

In stadspark De Verademing zijn honden en dus ook hulphonden nog altijd niet welkom. Aan de oproep van D66-raadslid Marieke van Doorn om in het algemene hondenverbod van het park een uitzondering te maken voor hulphonden is door het stadsbestuur nog steeds geen gehoord gegeven. Dat terwijl het raadslid haar vragen al in de zomer stelde.

Aanleiding voor de oproep van het raadslid was een incident waarbij een Hagenaar met een hulphond werd geweigerd in het stadspark. De buurtbewoner wilde van het stadspark gebruik maken, maar kon dat niet zonder hulphond. Omdat er in het park een algemeen verbod op honden geldt werd de vrouw geweigerd. Raadslid Van Doorn noemde het incident toen ‘dieptriest‘ en riep met schriftelijke vragen op om een uitzondering te maken voor hulphonden in het stadspark. “Dat kan heel makkelijk door de algemene plaatselijke verordering aan te passen.”

Boos

Stichting Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, maakt zich er boos over. Zo zijn er volgens Margreet Roemeling honderden mensen in Den Haag met een hulphond. “Ik kan er zelf voor kiezen om het park in te gaan zonder hond. Zij kunnen daar niet voor kiezen. In feite is het dus discriminatie”, aldus Roemeling van Stichting Voorall. De visueel beperkte Jan van Asten deelt die conclusie. “Het is voor mij eigenlijk onbegrijpelijk dat hulphonden geweigerd worden in een park door een bord”, zegt de 74-jarige Van Asten. “Wij als visueel beperkten kunnen bovendien geen gezichtsborden lezen.”