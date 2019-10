‘Let it snow’ wordt ‘Mooiste tijd van het jaar’ in kerstsingle John Medley

De Haagse volkszanger John Medley komt dit jaar met een nieuwe kerstsingle: ‘Mooiste tijd van het jaar’. Het nummer is gebaseerd op ‘Let it snow’ van Jessica Simpson. Medley werkt voor de track samen met rapper Pete D. Moore en zangeres Charlene Bakker.

“Het is natuurlijk wel uniek wat we doen: een volkszanger, een popzangeres en een rapper samen.”, vertelde Medley in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De single wordt 8 december uitgebracht met een release in het Oude Gemaal aan de Loevesteinlaan. “Na Sinterklaas, gelijk als ie weg komen wij er achteraan.”

De track van Medley is niet de eerste Haagse kersttrack van dit jaar, dichter Victor Meijer maakte bekend dit jaar ook met een lied te komen.

Luister hier naar het gesprek met John Medley op Den Haag FM.