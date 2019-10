PvdA niet gecharmeerd van ‘huurhuis voor de hoogste bieder’

‘Let it snow’ wordt ‘Mooiste tijd van het jaar’ in kerstsingle John Medley

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster is niet te spreken over een te huur aangeboden woning in Laak die werd gespot door Twitteraar Anne Fleur Dekker. Op haar foto was maandag een woning te zien met op het raam twee a4’tjes aan met daarop de tekst: “Wegens grote belangstelling wordt deze woning gegund aan de persoon die de hoogste huurprijs biedt.” Een dag later is op de beschikbare woning nog wel te zien dat het te huur staat, maar de informatie over het bieden was er dinsdag niet meer.

Het hoogste bod zou op 28 oktober 1650 euro per maand zijn geweest, zo is te zien op Twitter. Voor dat bedrag mag er een gezin komen wonen, zonder huisdieren. “Ruim 1600 euro voor een huurwoning in Laakkwartier is onbestaanbaar. Het is een bizar hoge prijs. Waar ik me het meest boos om maak is dat het huis per opbod wordt aangeboden.” De overheid moet grenzen stellen aan de prijzen, vindt Balster. “Nu geldt er een puntensysteem voor sociale woningen, dat zou ook moeten gelden voor de vrije sector.”

De PvdA-fractievoorzitter hoopt dat de pandbrigade aan de slag gaat met de foto. “Straks gaan er tien bedjes in en moeten arbeidsmigranten 150 euro per week betalen. Dat zijn schandalige praktijken.” Ook GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier vond ‘de aanbieding’ op Twitter: “Dit is wel een van de bizarste voorbeelden die ik ben tegengekomen zeg.”

Het bijgeplaatste telefoonnummer was dinsdag niet bereikbaar. Ook op tekstberichten is niet gereageerd. Bij bezoek aan de Gouveneurlaan is enkel de tekst “te huur” nog te vinden bij het pand.

