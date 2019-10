STRAATVRAAG: Straatterreur in Laakkwartier?

Oud en Nieuw laat nog twee maanden op zich wachten, maar in Laakkwartier is het volgens bewonersorganisatie de Buurt Bestuurt al sinds begin september onrustig door zwaar en illegaal vuurwerk. Ze vinden dat het afgelopen moet zijn met het dagelijkse geknal, of zoals zij het zelf noemen: het straatterreur. Wat is er precies aan de hand?