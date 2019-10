3 december duidelijkheid vergunning vreugdevuren

Op 3 december neemt de gemeente een besluit over eventuele aangevraagd vergunningen voor vreugdevuren in Den Haag. Dat blijkt uit het vergunningproces van de gemeente. Bewoners hebben na 3 december nog zes weken om bezwaar te maken, dit bekent dat ook na de jaarwisseling bewoners nog bezwaar kunnen maken. Dat betekent niet dat het vreugdevuur niet door mag gaan, daar is een uitspraak van de rechter voor nodig via een kort geding.

De organisatoren van de vreugdevuren hebben nog tot vrijdagmiddag de tijd om de aanvraag voor een evenementenvergunning in orde te maken. Als de bouwers op 27 december willen beginnen moet de aanvraag voor de vergunning op vrijdag 1 november zijn ingediend. De vergunningsaanvraag wordt door de gemeente beoordeeld op het risico. Hoewel de definitieve vergunningsaanvraag nog niet binnen is, heeft de gemeente Den Haag de voorlopige aanvragen van Scheveningen en Duindorp al naar de brandweer gestuurd.

Als de gemeente verwacht dat er mensen zijn die bedenkingen hebben tegen de verlening van de vergunning, dan is de gemeente verplicht om mensen in staat te stellen hun mening te geven. De gemeente publiceert de aanvraag en deze komt vier weken op het gemeentehuis te liggen, waar mensen naar de vergunningsaanvraag kunnen kijken. De vergunningsaanvragen zullen deze week nog ter inzage op het gemeentehuis komen te liggen.

Foto: Gemeente Den Haag.