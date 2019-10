Ed Struijlaart’s ‘Gitaarmannen’ donderdag in Theater Dakota

Ed Struijlaart begon in het najaar van 2018 vol enthousiasme met zijn theatervoorstelling Gitaarmannen, inmiddels is de show toe aan een reprise en die landt donderdagavond in Theater Dakota. “Den Haag is voor mij altijd een thuiswedstrijd. Vorig jaar was het stijf uitverkocht, ik verwacht dat het weer rammetjevol zit morgen.”, vertelde Ed in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Wat je kan verwachten is; mijn ontdekkingstocht. Hoe ik ooit de gitaar ontdekt hebt, tot nu. Aan het einde van de reis hoop ik dat je een mooie reis hebt gehad.” De liefde voor de gitaar staat uiteraard centraal bij Struijlaart: “Het is inmiddels een verlengstuk van mezelf. Het is dé manier om me uiten.”

Wat zijn liefde voor het muziekinstrument nu echt is? “Aan de ene kant houd ik van de gitaar, aan de andere kant vervloek ik hem ook wel eens, als het niet lukt.”

