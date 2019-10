Films gemaakt door Haagse jongeren in première

Drie korte films gemaakt door jongeren van de HAKUNA Academy gaan donderdag in première in het Filmhuis in Den Haag. “Met dit talententraject brengen we nieuwe verhalen de wereld in. Verhalen die je niet eerder hebt gezien”, aldus projectleider Boo van der Vlist.

HAKUNA Academy is een broedplaats voor filmtalent en vertaalt de diversiteit van de straat naar het witte doek. Volgens filmmaker en coach Ahmet Polat blazen de films van Hakuna nieuw leven in de Nederlandse en Belgische bioscopen. Polat en andere bekende filmhelden uit Nederland en België coachten een jaar lang twaalf jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Met als resultaat de première van Yatima is mijn naam, Esperanza en Schilderswijk: Hoofdstad van Nederland. “Het is enorm knap dat ze dit in vier, vijf maanden hebben gedaan.” zegt Ahmed Polat op Den Haag FM.

Schilderswijk: Hoofdstad van Nederland is gemaakt door de jongeren uit de wijk. In plaats van dat er – vaak in negatieve zin – over de wijk gepraat wordt, ondernemen de jongeren samen een zoektocht naar het beeld en stem van de wijk. In Yatima is mijn naam gaat Yatima op zoek naar wie ze werkelijk is en wordt ze in haar zoektocht op de proef gesteld. Esperanza vertelt het verhaal van Zeno die de zorg opneemt van zijn ongeneeslijk zieke zoon en via de games van zijn zoon in een andere wereld terechtkomt.

Luister naar filmmaker Ahmet Polat op Den Haag FM.